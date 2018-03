Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Unfallflucht auf der ...

Vreden - Unfallflucht auf der Wintersyker Straße

Vreden - (fr) Bereits am Donnerstag kam es auf der Winterswyker Straße in Vreden zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, der erst am Freitagnachmittag angezeigt wurde. Beschädigt wurde ein lilafarbener Nissan Qashqai (ca. 1.500 Euro Schaden). Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260).

