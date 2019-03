Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Unfallflucht / Polizei ...

Vreden - Unfallflucht / Polizei sucht Motorrollerfahrer mit schwarzem Helm

Vreden - Am Freitag findet eine Zeugin gegen 22.00 Uhr auf dem Butenwall eine 16-jährige Radfahrerin aus Vreden, die bewusstlos unter ihrem Rad liegt. Im hinzugerufenen Rettungswagen gibt die 16-Jährige an, von einem entgegenkommenden "Rollerfahrer" touchiert worden und mit dem Fahrrad so zu Fall gekommen zu sein. Der Rollerfahrer habe einen schwarzen Helm getragen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 http://www.polizei.nrw.de/borken/