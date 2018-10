Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Wagen auf Parkplatz ...

Vreden - Wagen auf Parkplatz beschädigt

Vreden - Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in Vreden-Köckelwick angerichtet. Er verließ den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei einen 81-jährigen Vredener als Fahrer und Fahrzeughalter ermitteln.

