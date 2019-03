Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Werkzeug aus Werkstatt ...

Vreden - Werkzeug aus Werkstatt entwendet

Vreden - Werkzeug und Zubehör der Marken Stihl und Makita haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Vreden gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, waren die Täter in eine Werkstatt in Lünten-Nork eingedrungen. Sie entwendeten einen Bohrschrauber, eine Säge, einen Helm und einen Laubbläser. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

