Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Vreden - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Vreden - Ein Sachschaden von circa 4.000 Euro stellt die Bilanz eines Unfalls dar, der sich am Samstagnachmittag in Vreden ereignet hat. Eine 60-jährige Stadtlohnerin fuhr in den Kreisverkehr Stadtlohner Straße. Dabei stieß sie mit dem Wagen einer 61-jährigen Ahauserin zusammen. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass die Stadtlohnerin unter Alkoholeinfluss gefahren war. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutprobe und fertigten eine Anzeige.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/