Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Aufgehebeltes Fenster ...

Aufgehebeltes Fenster als Einstieg genutzt

Ennepetal - Ein aufgehebeltes Fenster nutzten derzeit unbekannte Täter zwischen dem 26.09.2018, 15:00 Uhr und dem 27.09.2018, 15:00 Uhr, um in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Holthauser Talstraße zu gelangen. In den Räumlichkeiten wurde nach Beute gesucht. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Täter oder verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02333/9166-4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de