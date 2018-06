Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Breckerfeld - ...

Breckerfeld - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Breckerfeld-Zurstraße - Am 08.06.2018 gegen 12:55 Uhr befährt eine 18-jährige Breckerfelderin mit einem VW Polo die Waldbauerstraße in Breckerfeld-Zurstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fährt in den Graben. Der PKW kollidiert mit einem Baum, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wird hierbei leicht verletzt.

