Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Breckerfeld- ein ...

Breckerfeld- ein Verletzter bei Verkehrsunfall auf der Brantener Straße

Breckerfeld - Am 26.03.2018, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Mann aus Halver mit seinem VW auf der Brantener Straße in Richtung Breckerfeld. Als er nach links auf den Zubringer in Richtung Dahlerbrücker Straße abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Mazda eines 73-jährigen Mannes aus Halver. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 22-Jährige verletzte sich leicht.

