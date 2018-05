Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Breckerfeld- Einbrecher ...

Breckerfeld- Einbrecher schneiden Loch in Fensterscheibe

Breckerfeld - In der Zeit vom 18.05.2018 bis zum 20.05.2018 versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Erlenbruch einzudringen. Sie schnitten ein Loch in ein Kellerfenster des Hauses. Vermutlich wurden die Täter bei dem Einbruch gestört und flohen dann unerkannt. Das Öffnen des Fensters gelang ihnen nicht.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de