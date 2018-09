Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Breckerfeld - Einbruch ...

Breckerfeld - Einbruch in Gaststätte

Breckerfeld - In der Zeit vom 02.09.2018, 21.00 Uhr bis 03.09.2018, 05.55 Uhr hebelten unbekannte Täter an einer Gaststätte an der Hauptstraße ein Fenster auf. Sie kletterten in den Schankraum und brachen einen Zigarettenautomaten und einen Sparkasten auf, aus denen sie das Bargeld entwendeten

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de