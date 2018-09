Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Einbruch in Kinderhort

Einbruch in Kinderhort

Schwelm - In dem Zeitraum vom 19.09.2018, 18.30 Uhr, bis zum 20.09.2018, 07.00 Uhr, kletterte ein unbekannter Täter über den hohen Zaun eines Kinderhortes an der Markgassenstraße und drang durch ein Fenster in die Toilette des Hortes ein. Da die Tür des Raumes abgeschlossen war, gelang es ihm nicht, weiter in das Gebäude vorzudringen. Er wurde am Morgen des 20.09.2018 vom Personal des Kinderhortes auf dem Boden der Toilette schlafend angetroffen. Das Personal schloss die Tür umgehend wieder ab und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der Eindringling allerdings durch das Fenster von der Örtlichkeit entfernt. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170-175 cm groß, schlank, etwa 20-25 Jahre alt.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de