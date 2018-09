Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Einbruch in Kiosk

Einbruch in Kiosk

Schwelm - In der Nacht vom 17. auf den 18.09.2018 drangen unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in einen Kiosk an der Wilhelmstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Süßigkeiten und Energydrinks und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

