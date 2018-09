Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen - Am 17.09.2018, in der Zeit zwischen 04.00 und 06.00 Uhr, tritt eine Person die Glasscheibe einer Haustür in der Marxstraße ein. Aufgrund einer Verletzung, die vom Eintreten der Scheibe stammt, hinterlässt sie beim Betreten des Hausflurs sowohl im Flur als auch auf der Straße Blutspuren. Im Anschluss verlässt die Person den Tatort. Angaben zur Beute gibt es bislang nicht. Ob eine männliche Person, die kurze Zeit darauf in einem Krankenhaus mit diversen Schnittverletzungen an einem Bein vorstellig wird, mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

