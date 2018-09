Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Eine Person leicht ...

Eine Person leicht verletzt nach Auffahrunfall

Ennepetal - Am 17.09.2018, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Ennepetaler mit seinem schwarzen Ford die Loher Straße in Fahrtrichtung Neustraße. Er bemerkte den vor ihm haltenden roten BMW eines 45-jährigen Düsseldorfers zu spät, sodass es zum Auffahrunfall kam. Hierbei wurde der Düsseldorfer leicht verletzt, er suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig einen Arzt auf.

