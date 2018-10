Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepe-Ruhr-Kreis - ...

Ennepe-Ruhr-Kreis - Riegel vor - Sicher ist sicherer - Polizeitipp

Ennepe-Ruhr-Kreis - Ergibt sich für Einbrecher im Erdgeschoss keine Chance einen leichten Einstieg zu finden, nutzen sie gerne vorhandene Kletterhilfen, um über ein Vordach oder einen Balkon an leicht zu öffnende, weil meist auch nicht gesicherte, Fenster und Türen zu gelangen. Daher unser Tipp für Sie: Lassen Sie Aufstiegshilfen wie Leitern oder Mülltonnen nicht ungesichert in der Nähe des Hauses stehen, sondern schließen Sie diese beispielsweise in den Geräteschuppen ein.

Weitere Tipps erhalten Sie auch an unserer Mobilen Beratungsstelle. Diese finden Sie am Dienstag, den 30.10.2018, von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in Sprockhövel an der Hauptstraße 68 im Bereich der Verbrauchermärkte.

