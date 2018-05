Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - ...

Ennepetal - Windschutzscheibe und Motorhaube beschädigt

Ennepetal - Am 05.05.2018, gegen 05:00 Uhr, machten sich zwei männliche Personen auf dem Neuenloher Weg gewaltsam an einem abgestellten Pkw Daimler zu schaffen. Sie besprühten die Motorhaube mit rosa Farbe und warfen mit einem Gullideckel, den sie kurz zuvor in Höhe der Diestelkampstraße entwendet hatten, die Windschutzscheibe ein. Anschließend flüchteten die beiden Täter gemeinsam zu Fuß in Richtung der Straße Am Westfeld. Einer der Täter war maskiert, etwa 180 cm groß und trug einen weißen Pullover. Die andere Person ist etwa gleich groß, hat eine große Nase, eine Glatze und trug ein schwarzes Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

