Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - ...

Ennepetal - Auffahrunfall auf der Lindenstraße

Ennepetal - Am Montagnachmittag fuhr eine 32-jährige Fahrerin aus Halver mit einem Nissan auf der Lindenstraße in Richtung Loher Straße. Sie bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende VW Golf eines 30-jährigen Ennepetalers verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf den Golf auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt der VW Fahrer leichte Verletzungen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de