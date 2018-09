Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - ...

Ennepetal - Motorradunfall auf der Holthauser Talstraße

Ennepetal - Am 11.09.2018, gegen 13.15 Uhr, kam ein 19-jähriger Hagener mit einem Motorrad Suzuki beim Abbiegen von der Heilenbecker Straße auf die Holthauser Straße zu Fall. Bei dem Sturz erlitt sein Sozius schwere Verletzungen. Noch am Unfallort wurde der 18-jährige Ennepetaler von einer Notärztin versorgt, die ihn anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte.

