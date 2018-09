Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - ...

Ennepetal - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Ennepetal - Am 14.09.2018, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schemmstraße ein und durchsuchten diese. Zur Zeit können keine Angaben über die Beute gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

