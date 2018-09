Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - ...

Ennepetal - Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer

Ennepetal - Am 14.09.2018 gegen 11:55 Uhr beabsichtigte eine 58-jährige Ennepetalerin in ihrem Fiat Panda von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Kölner Straße zu fahren. Hierbei übersah sie einen auf dem Gehweg in falsche Richtung fahrenden 28-jährigen Gevelsberger auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen sich der Fahrradfahrer leicht am Unterschenkel verletzte.

