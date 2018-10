Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal- ...

Ennepetal- Rettungshubschrauber fliegt Notarzt ein

Ennepetal - Ein 64-jähriger Gevelsberger wurde am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Gevelsberger fuhr mit seinem Motorrad samt Beiwagen auf dem Behlinger Weg in Richtung Oberbauer. An einer Fahrbahnverengung in Form eines Blumenkübels aus Stein, stieß er gegen den Kübel und stürzte. Anwohner kamen dem Mann sofort zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

