Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Autofahrerin ...

Ennepetal - Autofahrerin übersieht bevorrechtigtes Kleinkraftrad

Ennepetal - Am 06.06.2018, gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 38-jährige Ennepetalerin mit einem Mercedes die Straße Am Westfeld in Richtung Höfinghoffstraße. Beim Überqueren der Lindenstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden und in Richtung Loher Straße fahrenden Kleinkraftrad eines 42-jährigen Ennepetalers. Durch den Aufprall kam der Kleinkraftradfahrer mit seinem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de