Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal- Bei ...

Ennepetal- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ennepetal - Am Montagnachmittag fuhr ein 67-jähriger Ennepetaler mit seinem schwarzen Opel Corsa auf der Heilenbecker Straße in Richtung Kahlenbecker Straße. Im Kreuzungsbereich bemerkte er den vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Audi A3 einer 60-jährigen Wuppertalerin zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Opelfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, begab sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung.

