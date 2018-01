Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Bewaffneter ...

Ennepetal - Bewaffneter Raubüberfall auf Bar in der Voerder Straße

Ennepetal - Am Sonntag, den 07.01.2018, gegen 01:35 Uhr verschafften sich zwei unbekannte maskierte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Zutritt zu der Tatörtlichkeit und forderten Bargeld. Der Inhaber ließ sich nicht einschüchtern und setzte sich zur Wehr. Daraufhin verließen die Täter die Bar in unbekannte Richtung. Während der Flucht nahmen sie das Mobiltelefon eines Gastes an sich. Der Inhaber wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet. Beide trugen zur Tatzeit Basecaps.

Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Ennepetal unter 02333/9166-4000 zu melden.

