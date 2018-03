Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Fünf Einbrüche

Ennepetal - Fünf Einbrüche

Ennepetal - In der Nacht zum 17.03.2018 drangen unbekannte Täter in einen Geräteschuppen an der Kirchstraße ein. Sie entwendeten eine Leiter und mehrere Gartengeräte, die sie anschließend zu einem nahe gelegenen Lebensmittelmarkt an der Kölner Straße transportierten. Mit Hilfe der entwendeten Geräte gelangten die Täter auf das Dach und schlugen, nachdem sie mehrere Dachziegel entfernt hatten, ein Loch hinein. Durch die Öffnung gelangten die Täter in das Gebäude, wo sie im Akten- und Tresorbereich mehrere Schränke nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Am 17.03.2018, gegen 01.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter an einer Gaststätte an der Voerder Straße eine rückwärtige Fensterscheibe ein. Bei ihrer Tat lösten sie den akustischen Einbruchsalarm aus und ergriffen ohne Beute die Flucht. In der Zeit vom 17.03.2018, 21.30 Uhr bis 18.03.2018, 16.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf die gleiche Weise Zutritt in eine Motorradwerkstatt an der Bahnhofstraße. Sie kletterten durch die Öffnung in den Verkaufsraum, wo sie mehrere Schränke durchsuchten und einen vorgefundenen Feuerlöscher entleerten. Nach bisherigen Feststellungen wurden eine nicht bekannte Anzahl an Mess- und Auslesegeräten, Elektrowerkzeuge entwendet. Am 19.03.2018, gegen 02.35 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Kiosk an der Wilhelmshöher Straße ein Fenster auf. Sie entwendeten diverse Zigarettenschachteln.

