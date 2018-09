Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal- Fußgänger ...

Ennepetal- Fußgänger überfallen

Ennepetal - Am Samstag, den 01.09.2018, gegen 01:30 Uhr, erpressten zwei männliche Täter an der Milsperstraße/Gartenstraße einen 21-jähgen Gevelsberger mit Androhung von Gewalt seine Wertsachen herauszugeben. Nachdem dieser sich weigerte, wurde er mehrfach geschlagen und händigte den Tätern seine Geldbörse mit Bargeld aus. Es wurde ein niedriger dreistelliger Betrag erpresst. Die Täter flüchteten anschließend in die Gartenstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ. Beschreibung: Täter (1): -männlich -25 bis 30 Jahre -südländisches Erscheinungsbild -stabile Statur -dunkle, kurze 'gestylte' Haare -spricht deutsch mit Akzent -größeres Muttermal über dem rechten Auge, Augenbraue zusammengewachsen -graue Jacke, schwarze Hose; Täter (2): -männlich -25 bis 30 Jahre -südländisches Erscheinungsbild -schlanker Körperbau -schwarze kurze Haare -spricht deutsch mit Akzent -schwarzes Oberteil

