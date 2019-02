Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Kradfahrer ...

Ennepetal - Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ennepetal - Am 16.02.2019 um 10:55 Uhr befährt ein 41-jähriger Herner mit seinem Krad Honda die Heilenbecker Straße in Fahrtrichtung B483. In Höhe der Unfallstelle überholt er trotz durchgezogener Linie einen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinordnen kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät auf den Grünstreifen und stürzt. Hierbei verletzt er sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wird durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.

