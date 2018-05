Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Pkw erfasst ...

Ennepetal - Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet

Ennepetal - Am 10.05.2018, gegen 15.40 Uhr, ging ein 20-jähriger Schwelmer mit mehreren Beteiligten am rechten Fahrbahnrand der Straße Friedfeld in Richtung Beyenburger Stausee. In Höhe der Straße L414 fuhr ein grauer Opel an der Männergruppe vorbei. Hierbei fuhr das Fahrzeug so nah, dass es dem 20-jährigen über den Fuß rollte. Der 20-Jährige machte sich mit einem Schlag gegen den Pkw bemerkbar, aber der Opel-Fahrer fuhr weiter in Richtung Porta Westfalica und bog nach rechts in Richtung Wuppertal Barmen ab. Der 20-jährige Mann verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zu dem flüchtigen Fahrzeug konnten die Beteiligten nur angeben, dass sich um einen grauen Opel mit Remscheider Kennzeichen gehandelt haben soll, in dem sich zwei Personen befunden haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

