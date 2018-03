Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Sattelzug ...

Ennepetal - Sattelzug prallt gegen Stahlzaun

Ennepetal - Am 14.03.2018, gegen 16.00 Uhr, stieß der Fahrer eines Sattelzuges beim Befahren eines Parkplatzgeländes an der Milsper Straße gegen einen Stahlzaun, wodurch dieser teilweise aus seiner Bodenverankerung gerissen wurde. Anschließend begab sich der Verursacher in einen angrenzenden Lebensmitteldiscounter und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen. Weitere Ermittlungen dauern an.

