Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Schwerer ...

Ennepetal - Schwerer Motorradunfall mit Verletzten

Ennepetal - Am 06.05.2018, gegen 13.40 Uhr, kam ein 56-jähriger Wuppertaler mit einem Motorrad der Marke Honda in einer Linkskurve zu Fall. Der Wuppertaler fuhr mit seiner Sozia auf der B 483 in Richtung Schwelm. Zwischen den Ortschaften Schlagbaum und Wolfshövel verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Bei dem Sturz zogen sich der Kradfahrer und seine Sozia schwere Verletzungen zu. Noch am Unfallort wurden sie von einem Notarzt versorgt, anschließend wurden beide jeweils mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt.

