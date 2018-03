Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Stein in ...

Ennepetal - Stein in Fensterscheibe eines Restaurants geworfen

Ennepetal - Am 17.03.2018, gegen 01:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Hinterhof eines Restaurants an der Voerder Straße und warfen dort mit einer Steinplatte ein Fenster des Gastraums ein. Hierbei lösten die Täter offensichtlich einen Alarm aus und flüchteten ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de