Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Versuchter ...

Ennepetal - Versuchter Kioskeinbruch

Ennepetal - In der Zeit vom 20.03.2018, 20.40 Uhr bis 21.03.2018, 07.10 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster und eine Eingangstür in einen leerstehenden Kiosk an der Lindenstraße einzudringen.

