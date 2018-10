Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Versuchter ...

Ennepetal - Versuchter Einbruch in einen Baumarkt in der Neustraße

Ennepetal - Am Samstag, den 06.10.2018 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 01:40 Uhr bis 01:50 Uhr in einen Baumarkt in der Neustraße einzubrechen. Hierzu versuchten sie durch eine Notausgangstür ins Gebäude zu gelangen. Als dieses misslang, entfernten sich der oder die Täter unerkannt, jedoch auch ohne Beute gemacht zu haben.

