Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Von der ...

Ennepetal - Von der Fahrbahn abgekommen

Ennepetal - Am 27.10.2018, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Hagener mit einem Pkw VW Beetle die Milsper Straße in Richtung Voerde. Im Kurvenbereich in Höhe des Hauses Nr. 167 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw der Marken Ford und Mazda. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

