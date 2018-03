Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Weißer ...

Ennepetal - Weißer Kastenwagen stößt gegen Außenspiegel und flüchtet

Ennepetal - Am 19.03.2018, gegen 17:00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines weißen Kastenwagens auf der Bergstraße den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Pkw Opel Meriva. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Milsper Straße fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Eine Zeugin fotografierte das flüchtige Fahrzeug und verständigte die Polizei. Weitere Ermittlungen dauern an.

