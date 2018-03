Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Zwei ...

Ennepetal - Zwei Einbrüche in Folge/Einbrecher besorgten sich Werkzeuge vom Nachbargrundstück

Ennepetal - Am 17.03.2018, zwischen 03:00 und 03:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Geräteschuppen auf einem Grundstück an der Kirchstraße ein und entwendeten mehrere Gartengeräte. Mit diesem Werkzeug begaben sich vermutlich dieselben Täter auf das Dach eines Discounters in der Kölner Straße und verschafften sich Zugang zu den Geschäftsräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort nichts entwendet.

