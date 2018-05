Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Ennepetal - Zwei Einbrüche

Ennepetal - Zwei Einbrüche

Ennepetal - In der Zeit vom 08.05.2018, 18.00 Uhr bis 09.05.2018, 06.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam durch eine Eingangstür Zutritt in eine Firma an der Memelstraße. Die Täter durchwühlten in den Büroräumen mehrere Schränke, aus denen sie Bargeld entwendeten. Am 09.05.2018, gegen 02.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter auf die gleiche Weise in eine Schule an der Straße Friedenshöhe einzudringen. Bei ihrem Vorhaben lösten sie jedoch den Einbruchsalarm aus und ergriffen ohne Beute die Flucht.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de