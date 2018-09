Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Erneut Anrufe von ...

Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten

Ennepe-Ruhr-Kreis - In den letzten Tagen wurden aus mehreren Städten des Kreises wieder Anrufe "falscher Polizeibeamter" gemeldet. In allen Fällen gab der Anrufer vor, Polizeibeamter zu sein. Man habe konkrete Hinweise bekommen, dass bei dem Angerufenen in Kürze ein Einbruch stattfinden werde. Zur Sicherheit können vorhandenes Bargeld und Wertgegenstände bei der Polizei in Verwahrung gegeben werden. Tatsächlich ließen sich in der Vergangenheit Geschädigte darauf ein und übergaben ihre Wertsachen einem angeblichen Polizeibeamten, der nach telefonischer Absprache der Haustür erschien. Bitte beachten Sie: Die Polizei nimmt niemals vorsorglich Ihre Wertsachen in Verwahrung! Antworten Sie am Telefon nicht auf Fragen zu ihren Lebensumständen oder zu ihrem Vermögen. Trauen Sie sich unhöflich zu sein und legen Sie einfach auf!

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de