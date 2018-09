Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Fazit nach dem ersten ...

Fazit nach dem ersten länderübergreifenden Aktionstag "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick"

Ennepe-Ruhr-Kreis - Im Rahmen des am 20.09.2018 durchgeführten Aktionstag wurden an den Kontrollstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis zahlreiche Verstöße festgestellt. Im Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern stellte sich häufig heraus, dass sie durch Zeitung, Rundfunk, Fernsehen oder soziale Medien von dem angekündigten Sondereinsatz wussten. Der Griff zum Handy erfolgte aber dennoch, obwohl die Botschaften eindeutig ankamen und viele Verkehrsteilnehmer sich über die Gefahren, die durch die Handynutzung am Steuer entstehen, bewusst waren. Insgesamt nahmen die eingesetzten Beamten 30 Handy-Verstöße auf. Dazu kamen noch 37 Verstöße anderer Art, teils im Verwarngeldbereich (zB. Verstoß gegen die Gurt-Pflicht), teils mit Ordnungswidrigkeitenanzeige.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de