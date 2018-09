Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Fußgängerin schwer verletzt

Fußgängerin schwer verletzt

Sprockhövel - Am 19.09.2018, gegen 05.15 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann aus Halver mit seinem blauen Krad Yamaha die Mittelstraße in Fahrtrichtung Rathausplatz. Eine 55-jährige Sprockhövelerin lief von rechts auf die Fahrbahn. Beiden gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Kollision und den Sturz auf die Fahrbahn wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Der Krad-Fahrer konnte sein Krad ohne Sturz anhalten, auch er wurde durch die Kollision verletzt. Beide wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

