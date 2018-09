Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Garagentor hielt stand

Garagentor hielt stand

Wetter - Ohne Erfolg blieb der Hochschiebeversuch eines Garagentores an einer Garage des Einfamilienhauses in der Straße Am Brömken 20 in Wetter. Die derzeit unbekannten Täter schafften es nicht in die Garage zu gelangen, sodass kein Beuteschaden entstand.

Hinweise zum Täter oder verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02335/9166-7000 entgegen.

