Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Gevelsberg - ...

Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg - Am 13.05.2018, gegen 00:05 Uhr, befährt eine 52-jährige Gevelsbergerin mit einem Pkw Renault die Südstraße in Richtung Kampstraße. In Höhe einer Engstelle kommt es, aufgrund einer vertieften Unterhaltung mit ihrem Beifahrer, zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbandrand parkenden Pkw KIA. Beide Frontairbags ihres Fahrzeuges lösen aus. Die 52-jährige wird leicht verletzt. Ihr Beifahrer bleibt unverletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von circa 4800 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de