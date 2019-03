Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Gevelsberg- BMW in der ...

Gevelsberg- BMW in der Klosterholzstraße gestohlen

Gevelsberg - In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte einen schwarzen BMW GT 320 x-drive. Das Fahrzeug wurde am Montagabend auf dem Stellplatz vor einem Einfamilienhaus an der Klosterholzstraße abgestellt. Am nächsten Morgen stellte der Halter des Fahrzeugs den Diebstahl fest. Der BMW hatte ein Mannheimer Kennzeichen und verfügte über ein Keyless-Go-System.

