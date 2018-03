Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Gevelsberg- Einbruch in ...

Gevelsberg- Einbruch in Schule

Gevelsberg - Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Schule am Alten Hohlweg ein. Augenscheinlich nutzten sie ein offen stehendes Fenster als Einstieg. Im Gebäude durchsuchten sie insbesondere das Büro der Schulleitung. Ob hier etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de