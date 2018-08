Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Gevelsberg - Einbruch in ...

Gevelsberg - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gevelsberg - Am 17.08.2018 im Tatzeitraum von 18:00 - 20:45 Uhr gelangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Wittener Straße. Hier entwenden sie eine Spielkonsole und 80 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchten sie in unbekannte Richtung.

