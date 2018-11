Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Gevelsberg - Einbruch in ...

Gevelsberg - Einbruch in eine Arztpraxis in der Berchemallee

Gevelsberg - In der Zeit von Freitag, den 02.11.2018, 18 Uhr bis Samstag, den 03.11.2018, 9.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Arztpraxis, indem sie ein Fenstergitter aus dem Mauerwerk rissen und anschließend ein Fenster aufhebelten. In der Arztpraxis wurden diverse Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter entkamen im Anschluss unerkannt.

