Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Gevelsberg- Flüchtiger ...

Gevelsberg- Flüchtiger Unfallfahrer gesucht

Gevelsberg - Am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, verlor der Fahrer eines blauen VW Golf auf der Straße In den Weiden die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Der Fahrer fuhr in Richtung Rosendahler Straße, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und gegen die Mauer der Bahnunterführung stieß. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer des Golfs ausstieg und in unbekannte Richtung flüchtete. In dem Golf wurden mehrere Flaschen Alkohol aufgefunden, ferner bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief erfolglos. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben über den Fahrer oder das Fahrzeug geben können. Ist der Golf mit Wuppertaler Kennzeichen vorher bereits aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02335-91667000 entgegen.

