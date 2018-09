Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Gevelsberg - Pkw prallt ...

Gevelsberg - Pkw prallt gegen geöffnete Fahrzeugtür

Gevelsberg - Am 12.09.2018, gegen 07.45 Uhr, prallte ein 39-jähriger Gevelsberger mit einem Pkw Ford Focus auf der Feverstraße in Richtung Feldstraße gegen die plötzlich aufspringende Fahrzeugtür eines am Fahrbahnrand abgestellten Lkw. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin in dem Pkw leichte Verletzungen.

