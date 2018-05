Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen - 17-Jähriger ...

Hattingen - 17-Jähriger verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Hattingen - Am 10.05.2018, gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Sprockhöveler mit einem Leichtkraftrad die Sprockhöveler Straße in Richtung Niedersprockhövel. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte unter eine Leitplanke. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Noch am Unfallort wurde der 17-jährige von einem Notarzt versorgt und anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

