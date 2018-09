Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis / Hattingen- 3 ...

Hattingen- 3 Schwerverletzte im Wodantal, Hubschrauber gelandet

Hattingen - Am 19.09.2018, gegen 14.50 Uhr befuhr ein 69-jähriger Essener mit seinem Pkw Opel die Straße "Wodantal" in Richtung Wuppertal. In Höhe der Einmündung Schulenbergstraße kam es verkehrsbedingt zu einem Stau. Der Essener konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und entschied sich nach links auszuweichen. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW eines 52-jährigen Fahrzeugführers aus Velbert. Durch den Aufprall wurde der Opel in einen Straßengraben geschleudert. Der Fahrzeugführer und seine 88-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die 88-jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus geflogen, während die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt einem Hattinger Krankenhaus zugeführt wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste das Wodantal gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12726 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12726.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336 9166 2711 E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de